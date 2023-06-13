Подмосковье 13 июня 2023, 16:51 МОНИКИ расширил международное сотрудничество в области медицинского образования МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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МОНИКИ имени Владимирского расширил международное сотрудничество в области медицинского образования. На форуме в Самарканде директор института Константин Соболев подписал четыре меморандума о взаимодействии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках нового соглашения партнерами МОНИКИ стали: главное управление здравоохранения Ташкента, городская клиническая больница № 1 имени Ибн Сино, клинический лечебный центр при Ташкентском государственном стоматологическом институте и Каракалпакский медицинский институт.

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«Приоритетный вектор сотрудничества — образование. МОНИКИ уже работает с вузами Узбекистана по обучению врачей в рамках последипломного образования, и сейчас мы приступаем к реализации образовательных обменов в рамках обучения в ординатуре, аспирантуре и по дополнительному профессиональному образованию», — подчеркнул Соболев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами.

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