Подмосковье 08 февраля 2023, 12:30 Монастырь в Дзержинском запустил производство молока и сыра

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В Николо-Угрешском монастыре заработало производство по переработке молока. Там будут выпускать сыры, сливки и сметану. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода региона Владислав Мурашов.

Сейчас на территории монастыря перерабатывают около двух тонн молока в неделю. Объемы планируют постепенно увеличивать.

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«Продукцию уже распространяют в храмах Подмосковья, прорабатывают возможности продажи и в торговых сетях. Конечно, главное отличие такой продукции — отсутствие искусственных добавок», — сказал министр.

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Монастырь выпускает продукцию под брендом «Угрешский Келарь». Управляющий проектом Валентин Максимов рассказал, что товары уже пользуются спросом у покупателей. К Пасхе монастырь планирует увеличить производство масла и творога.

«Сейчас заложена первая варка полутвердого сыра, который будет похож на знакомый всем „Российский“. Назвали новинку „Монастырский полутвердый“. Ее мы предложим попробовать покупателям к Масленице», — поделился он.

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