Подмосковье 16 мая 2023, 10:14 Молодые ели высадили вблизи поселка Бородино на акции «Лес Победы»

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Акция «Лес Победы» прошла на восьми площадках в Можайске. В лесничестве около поселка Бородино высадили молодые ели в память об участниках Великой Отечественной войны.

Вблизи поселка Бородино под посадки выделили 40 соток. Участие в акции приняли волонтеры и юнармейцы, взрослые и дети, а также глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

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«Делайте это с особым смыслом. Мы отдаем долг памяти, долг чести», — отметил он.

Лесничество подготовило саженцы и весь необходимый инвентарь. Профессионалы рассказали, как правильно сажать деревья, чтобы они прижились.

На площадке работала полевая кухня, где все желающие могли угоститься чаем.

Принять участие в акции «Лес Победы» жителей региона пригласил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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