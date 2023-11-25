Подмосковье 25 ноября 2023, 15:14 Молодежный центр Электрогорска наладил производство сублиматов для нужд СВО Телеканал «360»

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Неравнодушные жители Электрогорска организовали производство сублимированных продуктов для бойцов специальной военной операции. Продукт остается только залить кипятком и получится горячий суп.

Волонтеры сами заготавливают наборы для супа в полевых условиях. Для этого овощи нарезают, отправляют в специальную печь для засушивания, а потом распределяют по пакетам.

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«Это экономит время. Его достаточно просто высыпать куда-нибудь в емкость, залить кипятком, и получается полноценный суп. Одной порцией можно хорошо наесться», — рассказала директор Дома молодежи Алена Черналова.

Также для российских бойцов изготавливают чайные наборы. В них входят — сахар, засушенный ломтик лимона, ложечка, чайный пакетик и сладкое угощение.

Еще одним незаменимым предметом для бойцов являются блиндажные свечи. Их изготовление проходит в несколько этапов. Сначала подготавливается форма для будущей свечи, затем нарезается воск, потом он плавится и заливается в готовую форму.

«Так как многие ребята наши сидят в окопах в зоне СВО, они греются от них. Очень хорошо греются, ребята сами говорили, что часа три от одной свечки можно спокойно посидеть погреть руки, покушать подогреть», — подчеркнула специалист Дома молодежи Олеся Павлова.

Кроме того, в Доме молодежи принимают гуманитарную помощь. В предстоящие зимние месяцы бойцам особенно нужна теплая одежда. Таким образом, каждый сможет внести свой вклад в победу и поддержать защитников Родины.

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