Подмосковье 31 января 2023, 23:31 Молодежный совет при главе Лобни провел первое заседание

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В Лобне состоялось первое заседание молодежного совета при главе городского округа. Его создали по инициативе главы города Игоря Демешко для решения актуальных проблем молодежи, поддержания общественных инициатив и развития молодежной политики, рассказали в пресс-службе администрации округа.

О желании участвовать в работе молодежного совета заявили 45 кандидатов. В финальный список вошли 30 человек, а остальных зачислили в резерв совета.

На заседании обозначили основные направления деятельности совета — это развитие молодежной политики, расширение и защита прав и свобод молодежи, предложение и реализация общественно-социальных инициатив, нравственное и интеллектуальное развитие молодежи и другое.

Совет будет принимать активное участие в общественной жизни Лобни. Идеи и предложения молодежи будут учитывать при принятии важных для города решений, подчеркнули в ходе заседания.

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