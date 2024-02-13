Подмосковье 13 февраля 2024, 16:47 Молодежный парламент Богородского округа побывал на экскурсии в Госдуме Телеканал «360»

Читать 360tv в

Молодые политики из Богородского округа встретились с депутатом Екатерина Стенякиной. Из первых уст они узнали о работе Государственной думы, а также поделились своими идеями и проектами.

Екатерина Стенякина пообщалась с ребятами об их проектах, а также рассказала о своем пути в политике. Она подчеркнула основную задачу депутатов — делать жизнь граждан лучше и качественнее.

Реклама

«Нужно смотреть, кому вы поможете, чью жизнь измените. Что-то должно стать более справедливым. Кому-то должно стать немного легче. После ваших действий должны появиться новые возможности. Вот это самое классное: когда ваш проект приносит конкретную помощь конкретным людям», — сказала депутат Государственной думы Екатерина Стенякина

Представители делегации Богородского округа договорились с ней о дальнейшем сотрудничестве.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

Напомним, ранее Андрея Воробьева назвали самым продвинутым цифровым губернатором России по внедрению онлайн-сервисов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».