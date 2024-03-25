25 марта 2024, 14:20
Молодежь Подмосковья пригласили на международную IT-олимпиаду
Молодых людей Подмосковья в возрасте от 18 до 35 лет приглашают на международную олимпиаду в сфере ИКТ «IT-Планета 2024». Подать заявку на участие необходимо до 31 марта.
Для участников подготовили несколько направлений. Конкурс «Прикладное программирование if…else» предназначен для совершенствования навыков прикладного программирования с целью решения актуальных задач. Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей за вычетом 13% НДФЛ. Регистрация доступна по ссылке.
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Конкурс «Разработка игр — GameDev» направлен на развитие креативных способностей в создании компьютерных игр. Подать заявку на участие в этом направлении можно по ссылке. Призовой фонд также составляет 500 тысяч рублей за вычетом 13% НДФЛ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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