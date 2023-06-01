Подмосковье 01 июня 2023, 12:18 Молочный завод в Пушкино повысил эффективность благодаря участию в нацпроекте Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Участие в национальном проекте «Производительность труда» помогло АО «Зеленоградское» повысить КПД своих сотрудников и сократить время на производство молочных продуктов. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Внедрить новые практики на производство помогли специалисты Регионального центра компетенций Подмосковья. В течение шести месяцев на заводе проводили оптимизацию производства, в результате процесс переработки и упаковки молока стал эффективнее.

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Так, на пилотном участке выработка на человека в смену увеличилась на 20%, и на 32% сократилось незавершенное производство. Время протекания процесса уменьшилось на 10%.

Полученные знания АО «Зеленоградское» планирует применять и на других участках. Лучшие практики компания уже тиражирует на линии по производству творога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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