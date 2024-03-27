Подмосковье 27 марта 2024, 09:28 Молочный комплекс на 2,4 тысячи коров построят в Шаховской к 2028 году Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Главгосстройнадзор Московской области выдал разрешение на строительство животноводческого молочного комплекса на 2,4 тысячи фуражных коров в городском округе Шаховская. Проект планируется реализовать к 2028 году.

Центр содействия строительству помог инвестору — компании «Шаховская нива» — в максимально короткие сроки получить нужные разрешения и выйти на этап практической реализации проекта.

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Планируется, что комплекс начнет работать в марте 2028 года. Это будет одна из крупнейших ферм в Подмосковье. Здесь будут выращивать крупный рогатый скот, производить мясо и молоко.

На площадке около 65 тысяч квадратных метров построят 20 зданий и сооружений. Запуск комплекса позволит создать более 153 рабочих мест для жителей городского округа Шаховская и близлежащих территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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