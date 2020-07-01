«Могу выразить сочувствие». В Подмосковье заметили провокации на участках для голосования

На участках в Московской области активисты устраивают подготовленные провокации. Об этом объявил председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«В частности, могу доложить по Королеву. У нас на участке № 1055 представитель „Голоса“, координатор „Голоса“ пришла на участок, обвинила комиссию в том, что все списки и книги для подготовки голосования вне помещения составлены с многочисленными ошибками и что все строки перепутаны. После этого она написала заявление и ушла», — рассказал Илья Березкин.

По словам главы Мособлизбиркома, активиста еще раз пригласили на этот избирательный участок. Она ознакомилась со всей документацией и сказала, что никаких претензий больше не имеет.

Другой случай произошел в Химках.

«Активистка и координатор „Голоса“ по территории Химок провели также большую работу в виде даже пикета возле нашего здания Мособлизбиркома по причине того, что они считают, что ТИК Химок приняла избыточное решение по опять же вопросам мер предосторожности на участках. Сами они их не всегда выполняют», — отметил Березкин.

Березкин обратил внимание, что эти жалобы заносят на карту нарушений. По его мнению, это делается, чтобы не работать на участках, но при этом заявлять о нарушениях.

Я могу только им всем выразить сочувствие. Высасывают из пальца все что угодно — это их дело Элла Памфилова глава ЦИК.

Голосование по Конституции началось 25 июня. 1 июля — основной день, все участки будут работать до 20:00 по местному времени.