Подмосковье голосует по поправкам к Конституции. Онлайн-трансляция

В Московской области открылись участки для голосования по Конституции в основной день. «360» ведет онлайн-трансляцию происходящего на участках.

11:00 Член Совета федерации от Московской области Виктор Абрамов проголосовал по Конституции.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы хотим жить в едином государстве, чтобы никогда никому в голову не приходило менять границы, которые сложились в России. Мы хотим жить в социальном государстве, получать достойные пенсии, достойную зарплату. Мы хотим жить в правовом государстве, чтобы чиновники работали на государство. Это все важно».

10:52 В Подмосковье в первые два часа работы участков 1 июля проголосовали 2% избирателей.

«Явка на 10:00 составила 62,53%. Явка хорошая, в период с 08:00 до 10:00 проголосовали порядка 2% жителей Подмосковья», — сказал глава Мособлизбиркома Илья Березкин.

Источник фото: телеканал «360»

10:41 Легендарная российская фигуристка Ирина Слуцкая проголосовала на участке в Пушкино.

Источник фото: телеканал «360»

«Я считаю, что долг каждого россиянина — прийти на избирательный участок и проголосовать за такой важный документ как Конституция. <…> В такие дни чувствуешь себя патриотом своей Родины, в такие дни ты действительно делаешь важный выбор. Ведь это историческое событие, потому что много лет не менялась Конституция».

10:10 Центризбирком включил онлайн-счетчик явки на голосование по поправкам. В Московской области проголосовали 61,41% избирателей.

Источник фото: Центризбирком

10:04 Глава Люберец Владимир Ружицкий принял участие в голосовании.

«Та Конституция, которая была принята в 1993 году, была своевременной, но ничего не стоит на месте, время выдвигает свои требования. Поправки защищают интересы, самобытность России».

09:32 На всех участках обязательно должны быть средства индивидуальной защиты. Их выдают прямо у входа, как на этом участке в Красногорске.

09:15 На каждом подмосковном участке дежурят спасатели МЧС. Всего задействовано 8358 человек.

09:10 В Московской области работают 4134 основных участка. Все они штатно открылись в 08:00.

08:55 Председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин:

«Средняя явка по дням составляла в районе 9-10%, что говорит о том, что люди достаточно равномерно, несмотря на праздники, несмотря на будни, приходили на избирательные участки, приходили во дворы. <…> Мы уверены, что голосование в Московской области абсолютно безопасное, даже более безопасное, чем сходить в магазин за продуктами».

08:39 Больше половины жителей Подмосковья проголосовали по Конституции за первые пять дней. Свой выбор сделали около трех миллионов человек.

08:00 Участки для голосования открылись в Подмосковье.

1 июля участки для голосования будут работать с 08:00 до 20:00. Узнать место и номер своего участка для голосования можно с помощью сайта ЦИК России, на карте ЦИК, которая называется «ТИК и УИК на карте России», или через личный кабинет на портале «Госуслуги».

На голосование вынесены 206 поправок к основному закону страны. Проголосовать можно только либо за весь пакет, либо против всех поправок. Они касаются распределения полномочий между властями, социальных вопросов, государственных, культурных, научных, требований к президенту и чиновникам.

Проголосовать могут все граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, за исключением тех, кто признан недееспособным или содержится в местах лишения свободы по приговору суда. Бюллетени на участках будут выдавать при предъявлении паспорта или документа, который его заменяет.

Всех участников голосования обеспечат средствами защиты, одноразовыми ручками для соблюдения требований Роспотребнадзора.