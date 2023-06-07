Подмосковье 07 июня 2023, 13:24 Модульный ФАП построят в селе Ивашково к концу года Минстрой МО

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В селе Ивашково под Шаховской продолжается строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта. Рабочие приступили к монтажу блок-секций. Все работы планируют завершить к концу года. Об этом сообщили в министерстве строительного комплекса Московской области.

Фельдшерско-акушерский пункт рассчитан на 36 посещений в смену. Общая площадь одноэтажного здания составит 200 квадратных метров. Отмечается, что объект возводят с использованием технологии завода Pro Module Концерна КРОСТ.

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В здании появятся кабинеты врачей, смотровая, процедурная, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов и помещение для персонала.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них разработали меры поддержки и льготы.

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