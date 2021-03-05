Модернизацию оборудования и капитальный ремонт проведут в 350 больницах Подмосковья

Программа капитального ремонта медицинских учреждений продолжается в Московской области. Всего в планах проведение работ в 350 больших лечебных учреждениях. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме ремонта лечебные учреждения получат и новое, современное оборудование.

«Стационары и поликлиники мы стараемся приводить в современный вид и по форме, и по содержанию. Капитальный ремонт, оборудование. Самое главное — к этому иметь профессиональных врачей», — заявил губернатор Подмосковья.

Он напомнил о программе по привлечению в Московскую область медицинских специалистов из других регионов.

«Создаем условия, чтобы все то, что мы отремонтировали и закупили, работало максимально результативно, спасало жизни, предотвращало какие-либо заболевания. У нас большая программа капитального ремонта 350 больших лечебных заведений», — рассказал Андрей Воробьев.

В Московской области действует программа «Земский доктор», по которой приезжающие в небольшие поселения специалисты получают единовременную выплату. Для врачей предусмотрена сумма один миллион рублей, для фельдшеров — 500 тысяч.

Кроме того, педиатры, терапевты и врачи общей практики могут рассчитывать на специальную губернаторскую доплату до 32 тысяч рублей.



Еще есть программа «Социальная ипотека». По ней стоимость жилья оплачивает правительство Московской области, а владелец гасит только проценты. В этом году специальный сертификат на льготное приобретение квартиры получат еще 160 медицинских специалистов.