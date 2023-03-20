20 марта 2023, 16:41
Модернизация одной из крупнейших электрических подстанций началась в Подмосковье
Сотрудники филиала «Россетей» МЭС Центра начали обновление систем релейной защиты и противоаварийной автоматики на подстанции «Белый Раст» в Подмосковье. Они обеспечивают электричеством международный аэропорт Шереметьево.
Стоимость работ составит 147,3 миллиона рублей. Подстанция расположена в Дмитрове.
Реклама
По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, от бесперебойной работы подстанции зависит надежность электроснабжения столичного региона в целом, а также северо-западных районов Московской области.
Реклама
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг отопления и электричества.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Электричество
Аэропорт Шереметьево
Реклама
Реклама