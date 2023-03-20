Подмосковье 20 марта 2023, 16:41 Модернизация одной из крупнейших электрических подстанций началась в Подмосковье Россети

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Сотрудники филиала «Россетей» МЭС Центра начали обновление систем релейной защиты и противоаварийной автоматики на подстанции «Белый Раст» в Подмосковье. Они обеспечивают электричеством международный аэропорт Шереметьево.

Стоимость работ составит 147,3 миллиона рублей. Подстанция расположена в Дмитрове.

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По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, от бесперебойной работы подстанции зависит надежность электроснабжения столичного региона в целом, а также северо-западных районов Московской области.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг отопления и электричества.

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