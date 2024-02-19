Эксклюзив 19 февраля 2024, 18:58 Мобильные ветстанции запустят в Подмосковье Воскресенский: в Подмосковье распространят программу выездных ветстанций Pxhere

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В Подмосковье хотят запустить мобильные ветеринарные станции. Домашних животных можно будет привести на осмотр в специально оборудованную машину. Об этом в интервью «360» рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Выездные ветслужбы пользуются большой популярностью у жителей региона, особенно в деревнях, где людям не так просо отвезти своего питомца на обследование.

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«Мы решили развивать эти выездные клиники и дальше. В Московской области много деревень, жителям которых в силу возраста или дальних дорог тяжело добраться самим до наших заведений. Мы решили приезжать к ним. У нас в прошлом году был пилот в Наро-Фоминском [городском округе]. Жители были очень довольны. В этом году мы будем его перемещать на все муниципалитеты Московской области», — поделился Воскресенский.

В специально оборудованных машинах и автобусах можно не только получить консультацию, сделать прививку, но и провести мини-операцию питомцу.

Первый заместитель министра сельского хозяйства также рассказал, что сейчас умные камеры в Московской области следят за бездомными животными. Если искусственный интеллект засекает стаю псов — передается сигнал специалистам. Таких собак отлавливают.

«В настоящее время 98% стай определяются камерами», — подчеркнул собеседник «360».

Мобильные ветеринарные пункты перемещаются по СНТ, дачным кооперативам, коттеджным поселкам и другим населенным пунктам в Подмосковье. Сейчас они работают по установленному графику.