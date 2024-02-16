Подмосковье 16 февраля 2024, 10:51 Бригады ветеринаров посетят отдаленные СНТ и поселки Подмосковья для вакцинации и лечения животных пресс-служба министерт / пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Мобильные ветеринарные пункты перемещаются по СНТ, дачным кооперативам, коттеджным поселкам и другим населенным пунктам в Подмосковье. Специалисты проводят диагностику, лечение, операции, а также вакцинацию животных в отдаленных местах региона.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, мобильные ветстанции будут работать по установленному графику.

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«Услуги мобильных ветеринарных пунктов особенно востребованы у владельцев домашних животных, которые живут в отдаленных районах нашей области, а также тех, кто по каким-либо причинам не имеет возможности приехать в стационар для обследования или вакцинации питомца», — сказал он.

Узнать график работы ветстанций можно на сайтах территориальных ветеринарных управлений министерства. Задать интересующий вопросы можно по телефону единого контакт-центра ветслужбы +7(495)668-01-25.

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