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    12 марта 2021, 19:44

    Применение «Спутника V» одобрили в Азербайджане

    Артур Блянихов

    Азербайджанский Минздрав одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщило Daily Storm со ссылкой на сайт ведомства.

    В Минздраве Азербайджана отметили, что вакцину доставят в республику в ближайшем будущем. Препарат уже зарегистрирован более чем в 50 странах. В России им вакцинировались свыше шести миллионов человек. По данным издания, Европейское агентство лекарственных средств в начале марта начало экспертизу «Спутник V», которая необходима для регистрации препарата.