Применение «Спутника V» одобрили в Азербайджане

Азербайджанский Минздрав одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщило Daily Storm со ссылкой на сайт ведомства.

В Минздраве Азербайджана отметили, что вакцину доставят в республику в ближайшем будущем. Препарат уже зарегистрирован более чем в 50 странах. В России им вакцинировались свыше шести миллионов человек. По данным издания, Европейское агентство лекарственных средств в начале марта начало экспертизу «Спутник V», которая необходима для регистрации препарата.