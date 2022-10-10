Передвижные офисы по вопросам газа приедут в 48 сел и деревень Подмосковья за неделю | 360°

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Передвижные офисы по вопросам газа приедут в 48 сел и деревень Подмосковья за неделю

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Мобильные офисы социальной газификации приедут еще в 48 населенных пунктов Подмосковья. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.

Передвижные пункты прибудут в следующие деревни и села:

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  • деревня Ленино городского округа Истра;
  • деревни Бекетово, Белозерки, Василево городского округа Клин;
  • деревня Афанасово городского округа Клин;
  • деревни Захарково, Козино, город Красногорск городского округа Красногорск;
  • деревни Баранцево, Берсеневка городского округа Солнечногорск;
  • деревни Александрово, Степаново, Спас-Каменка, поселки Автополигон, Мельчевка городского округа Дмитровский;
  • деревни Зимогорье, Алешино, Матюшино, село Рахманово городского округа Пушкинский;
  • деревня Подушкино городского округа Сергиево-Посадский;
  • деревня Починки городского округа Богородский;
  • деревня Афанасово-3 городского округа Черноголовка;
  • поселок Радовицкий, деревни Терехово, Погостище, Дорофеево, село Пышлицы городского округа Шатура;
  • село Петровское, город Щелково городского округа Щелково;
  • город Электрогорск, село Петровское городского округа Воскресенск;
  • деревни Алферово, Михали, Сидоровка, Каменская городского округа Егорьевск;
  • деревня Марусино, поселок Красково городского округа Люберцы;
  • деревни Нижнее Мячково, Сафоново, село Быково городского округа Раменский;
  • поселки Космодемьянский, Гидроузел городского округа Рузский;
  • деревня Тарасково городского округа Кашира;
  • город Подольск, деревня Боборыкино городского округа Подольск;
  • деревня Беспятово городского округа Ступино;
  • деревни Венюково, Алферово городского округа Чехов.

Узнать подробнее о работе офисов можно на сайте министерства. За время реализации программы в регионе газ пришел в 2208 населенных пунктов.

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Социальная газификация

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