Передвижные офисы по вопросам газа приедут в 48 сел и деревень Подмосковья за неделю | 360°

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Передвижные офисы по вопросам газа приедут в 48 сел и деревень Подмосковья за неделю
Мобильные офисы социальной газификации приедут еще в 48 населенных пунктов Подмосковья. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.
Передвижные пункты прибудут в следующие деревни и села:
- деревня Ленино городского округа Истра;
- деревни Бекетово, Белозерки, Василево городского округа Клин;
- деревня Афанасово городского округа Клин;
- деревни Захарково, Козино, город Красногорск городского округа Красногорск;
- деревни Баранцево, Берсеневка городского округа Солнечногорск;
- деревни Александрово, Степаново, Спас-Каменка, поселки Автополигон, Мельчевка городского округа Дмитровский;
- деревни Зимогорье, Алешино, Матюшино, село Рахманово городского округа Пушкинский;
- деревня Подушкино городского округа Сергиево-Посадский;
- деревня Починки городского округа Богородский;
- деревня Афанасово-3 городского округа Черноголовка;
- поселок Радовицкий, деревни Терехово, Погостище, Дорофеево, село Пышлицы городского округа Шатура;
- село Петровское, город Щелково городского округа Щелково;
- город Электрогорск, село Петровское городского округа Воскресенск;
- деревни Алферово, Михали, Сидоровка, Каменская городского округа Егорьевск;
- деревня Марусино, поселок Красково городского округа Люберцы;
- деревни Нижнее Мячково, Сафоново, село Быково городского округа Раменский;
- поселки Космодемьянский, Гидроузел городского округа Рузский;
- деревня Тарасково городского округа Кашира;
- город Подольск, деревня Боборыкино городского округа Подольск;
- деревня Беспятово городского округа Ступино;
- деревни Венюково, Алферово городского округа Чехов.
Узнать подробнее о работе офисов можно на сайте министерства. За время реализации программы в регионе газ пришел в 2208 населенных пунктов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.