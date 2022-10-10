Передвижные офисы по вопросам газа приедут в 48 сел и деревень Подмосковья за неделю | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 11:46 Поделиться Telegram

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Мобильные офисы социальной газификации приедут еще в 48 населенных пунктов Подмосковья. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.

Передвижные пункты прибудут в следующие деревни и села:

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деревня Ленино городского округа Истра;

деревни Бекетово, Белозерки, Василево городского округа Клин;

деревня Афанасово городского округа Клин;

деревни Захарково, Козино, город Красногорск городского округа Красногорск;

деревни Баранцево, Берсеневка городского округа Солнечногорск;

деревни Александрово, Степаново, Спас-Каменка, поселки Автополигон, Мельчевка городского округа Дмитровский;

деревни Зимогорье, Алешино, Матюшино, село Рахманово городского округа Пушкинский;

деревня Подушкино городского округа Сергиево-Посадский;

деревня Починки городского округа Богородский;

деревня Афанасово-3 городского округа Черноголовка;

поселок Радовицкий, деревни Терехово, Погостище, Дорофеево, село Пышлицы городского округа Шатура;

село Петровское, город Щелково городского округа Щелково;

город Электрогорск, село Петровское городского округа Воскресенск;

деревни Алферово, Михали, Сидоровка, Каменская городского округа Егорьевск;

деревня Марусино, поселок Красково городского округа Люберцы;

деревни Нижнее Мячково, Сафоново, село Быково городского округа Раменский;

поселки Космодемьянский, Гидроузел городского округа Рузский;

деревня Тарасково городского округа Кашира;

город Подольск, деревня Боборыкино городского округа Подольск;

деревня Беспятово городского округа Ступино;

деревни Венюково, Алферово городского округа Чехов.

Узнать подробнее о работе офисов можно на сайте министерства. За время реализации программы в регионе газ пришел в 2208 населенных пунктов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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