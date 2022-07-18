Мобильные офисы по вопросам газа приедут в 51 населенный пункт Подмосковья за неделю

Оставить заявку на участие в программе социальной газификации в Подмосковье можно не только в стационарных, но и в мобильных офисах. Для удобства жителей они постоянно ездят по региону, посещая даже самые отдаленные населенные пункты. С 18 по 22 июля запланирована очередная большая поездка, за время которой офисы побывают более чем в 50 городах, деревнях и селах.

Например, мобильные офисы посетят несколько деревень в Истре, Клину и Солнечногорске. Они побывают в Краснозаводске, Балашихе, Егорьевске, Черноголовке. С полным списком населенных пунктов, в которые приедут отделения социальной газификации, можно ознакомиться на официальном сайте «Мособлгаза». Там есть раздел «График движения мобильных офисов».

В передвижных офисах можно заключить комплексный договор с «Мособлгазом», подать заявку на газификацию, в том числе и на льготных условиях. Кроме того, там можно оформить и другие дополнительные услуги.

К текущему моменту в рамках президентской программы «Социальная газификация» завершились работы в 1794 населенных пунктах Подмосковья, специалисты построили порядка 1200 километров газопровода. Недавно голубое топливо провели еще в 17 деревень и сел Московской области.