Мобильные офисы по вопросам газа приедут в 44 населенных пункта Подмосковья за неделю

Мобильные офисы социальной газификации приедут в 44 населенных пункта Подмосковья на этой неделе. Об этом сообщила пресс-служба Минэнергетики Московской области.

Передвижные офисы с 29 августа по 4 сентября приедут в деревни Селиваниха и Дуплево городского округа Истра, деревню Харланиха-1 в городском округе Волоколамск, в деревни Яковлево, Акишево и Арбузово Дмитровского округа, в село Радонеж в Пушкинском округе, в деревни Высоково, Витенево и Свиноедово в Мытищах, в деревни Крехтино, Юрьево, Овчагино и Акатово, село Раменки в городском округе Егорьевск, в села Речицы и Верхнее Мячково, деревни Починки и Аксеново, поселок Гжелка в Раменском округе, в деревню Красноиншино в Можайском округе, деревню Полушкино Одинцовского округа и другие.

В мобильных офисах соцгазификации специалисты отвечают на все вопросы жителей относительно президентской программы, помогают подать заявку на газификацию, заключить договор на техобслуживание оборудования. Также в них предоставляют 12 социальных услуг. Ознакомиться подробнее с расписанием можно на сайте «Мособлгаза».

Всего в Подмосковье в рамках программы догазифицировали 1998 населенных пунктов, построили 1436 километров газопровода.

Подмосковье должно закончить проект социальной газификации уже в 2022 году — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.