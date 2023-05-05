Подмосковье 05 мая 2023, 16:20 Мобильные лаборатории проверили качество воздуха в 15 округах Подмосковья за неделю Фото ГКУ "Мособлэкомониторинг"

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За неделю передвижные лаборатории «Мособлэкомониторинга» совершили 25 выездов, проверив качество воздуха в 15 городских округах: Серпухове, Коломне, Одинцове, Люберцах, Мытищах, Павлово-Посадском округе, Егорьевске, Красногорске, Истре, Солнечногорске, Воскресенске, Ленинском, Котельниках, Подольске, Богородском.

«Сотрудники „Мособлэкомониторинга“ работали и в минувшие выходные дни, и в ночные часы. Из 47 точек отбора проб незначительные превышения ПДК выявлены только в двух, находящихся в городском округе Коломна», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По его словам, из 20 веществ, по которым отбирались пробы воздуха, лишь концентрация сероводорода ненамного превысила допустимые нормы. Лидерами по качеству воздуха за неделю стали Одинцово, Павловский Посад и Истра.

В начале этого года губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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