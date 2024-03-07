Подмосковье 07 марта 2024, 16:31 Мобильную систему биофильтров создали для КПО «Восток» в Подмосковье Группа ЭкоЛайн

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Мобильная система биофильтров направлена на локализацию выхода и очистки биогаза на карте размещения отходов. Техспециалисты КПО «Восток» провели герметизацию колодцев, установили мобильный биофильтр, а также оснастили его угольными фильтрами и щепой со специальными бактериями, которые устраняют неприятный запах.

Для работы системы создали единую газоотводящую сеть от трех колодцев. Оборудование пропускает газ через специальные отверстия в мобильную установку по очистке газа. Биогаз попадает в контейнер, проходит фильтрацию и обезвреживается. Таким образом устраняется проблема выброса биогаза со стороны сборных колодцев.

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