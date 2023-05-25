25 мая 2023, 16:57
Мобильное приложение поможет проверить легальность продажи алкоголя в Подмосковье
Жителям Подмосковья напомнили о возможности проверить легальность продажи алкоголя через мобильное приложение «АнтиКонтрафакт Алко».
Приложение позволит выяснить, есть ли у организации лицензия на продажу алкогольной продукции. Чтобы проверить торговую точку, необходимо отсканировать QR-код, размещенный на чеке. Также можно отсканировать акцизные марки и проверить, соответствует ли информация данным в электронной системе.
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Если организации нет на карте приложения, значит, у нее нет лицензии. Об этом можно сообщить Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка прямо в приложении.
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Алкоголь
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