Подмосковье 25 мая 2023, 16:57 Мобильное приложение поможет проверить легальность продажи алкоголя в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Жителям Подмосковья напомнили о возможности проверить легальность продажи алкоголя через мобильное приложение «АнтиКонтрафакт Алко».

Приложение позволит выяснить, есть ли у организации лицензия на продажу алкогольной продукции. Чтобы проверить торговую точку, необходимо отсканировать QR-код, размещенный на чеке. Также можно отсканировать акцизные марки и проверить, соответствует ли информация данным в электронной системе.

Реклама

Если организации нет на карте приложения, значит, у нее нет лицензии. Об этом можно сообщить Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка прямо в приложении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».