09 марта 2023, 12:35
Мобильное приложение «Челнок» по заказу микроавтобусов начало работать в Красногорске
Для жителей Красногорска запустили альтернативный сервис пассажирских перевозок «Челнок». Теперь они могут заказать в одноименном приложении на смартфоне в удобное время микроавтобус, сообщили в минтрансе Московской области.
Сейчас заказ транспорта по клику стал доступен для жителей ЖК «Изумрудные холмы» и «Земледелец». На первом этапе планируется задействовать три автобуса малого класса — ярко-фиолетовые и брендированные. Они уже курсируют до станции МЦД «Опалиха» и обратно.
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Сервис можно скачать в App Store и Google Play.
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В первый раз пользователю необходимо пройти регистрацию, указав номер мобильного телефона. После этого ему нужно привязать банковскую карту. После этого следует выбрать маршрут и указать количество пассажиров.
На посадку дается две минуты. Перед поездкой нужно отсканировать QR-код на двери машины или назвать четыре цифры номера телефона водителю.
Проект «Челнок» позволит пассажирам добираться до нужного места в полтора раза быстрее, чем на общественном транспорте. Его реализует «Мострансавто» совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и ООО «Цифровая Платформа КАМАЗ».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что оплату проезда в автобусах региона будут контролировать при помощи современных технологий. Это позволит открывать сразу несколько дверей для входа пассажиров.
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Красногорск
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