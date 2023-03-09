Подмосковье 09 марта 2023, 12:35 Мобильное приложение «Челнок» по заказу микроавтобусов начало работать в Красногорске

Читать 360tv в

Для жителей Красногорска запустили альтернативный сервис пассажирских перевозок «Челнок». Теперь они могут заказать в одноименном приложении на смартфоне в удобное время микроавтобус, сообщили в минтрансе Московской области.

Сейчас заказ транспорта по клику стал доступен для жителей ЖК «Изумрудные холмы» и «Земледелец». На первом этапе планируется задействовать три автобуса малого класса — ярко-фиолетовые и брендированные. Они уже курсируют до станции МЦД «Опалиха» и обратно.

Реклама

Сервис можно скачать в App Store и Google Play.

Реклама

В первый раз пользователю необходимо пройти регистрацию, указав номер мобильного телефона. После этого ему нужно привязать банковскую карту. После этого следует выбрать маршрут и указать количество пассажиров.

На посадку дается две минуты. Перед поездкой нужно отсканировать QR-код на двери машины или назвать четыре цифры номера телефона водителю.

Проект «Челнок» позволит пассажирам добираться до нужного места в полтора раза быстрее, чем на общественном транспорте. Его реализует «Мострансавто» совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и ООО «Цифровая Платформа КАМАЗ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что оплату проезда в автобусах региона будут контролировать при помощи современных технологий. Это позволит открывать сразу несколько дверей для входа пассажиров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».