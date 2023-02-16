Подмосковье 16 февраля 2023, 08:44 Андрей Воробьев — о контроле за оплатой проезда в автобусах Андрей Воробьев рассказал о новой системе контроля за оплатой проезда в автобусах Фото: Константин Семенец

Читать 360tv в

Оплату проезда в автобусах Подмосковья будут контролировать при помощи современных технологий. Это позволит открывать сразу несколько дверей для входа пассажиров. На закупку оборудования перевозчикам выделят субсидии. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита на завод «ЛиАЗ» в Ликино-Дулеве.

Для контроля оплаты в автобусах Подмосковья для посадки пассажиров открывают только переднюю дверь. Из-за этого образуются очереди, а время пути удлиняется. Проблему помогут решить специальные датчики и камеры видеонаблюдения.

Реклама

«С одной стороны, когда одна дверь открыта, длинная очередь. Две двери открываем — люди некоторые считают возможным не платить», — отметил губернатор.

Реклама

Он напомнил, что ранее в регионе провели эксперимент — в автобусах стали открывать все двери для посадки, а оплату проезда контролировал волонтер. Когда доброволец не следил за пассажирами, выручки перевозчиков резко падали.

Фото: Константин Семенец

Главный инженер-конструктор завода Илья Хренов рассказал о новой системе мониторинга, которая позволит решить проблему. Специальные датчики и камеры контролируют количество вошедших пассажиров и тех, кто не оплатил проезд. На закупку такой техники перевозчики могут получить субсидии, подчеркнула зампред правительства Анна Кротова.

«Мы дали перевозчикам субсидию для того, чтобы они датчики купили. Это сейчас у нас обязательное требование», — отметила она.

Ранее губернатор рассказал о масштабном обновлении автовокзала в Лыткарине. Его реконструируют к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».