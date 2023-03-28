Подмосковье 28 марта 2023, 12:43 Многоуровневый паркинг построят в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном к концу года ГК Гранель

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В жилом комплексе «Бригантина» в Долгопрудном начались работы по возведению многоуровневого наземного паркинга на 813 машиномест. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Застройщиком ЖК «Бригантина» и паркинга выступает ГК «Гранель». Общая площадь паркинга составит более 25 тысяч квадратных метров. Паркингом смогут пользоваться жители комплекса и соседних микрорайонов. Его планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года, сообщили в пресс-службе Минжилполитики региона.

Сейчас в ЖК «Бригантина» построены два детских сада на 300 мест, запланированы еще три дошкольных учреждения, возведена детская поликлиника на 95 посещений в смену. Благоустроен парк, прилегающий к каналу имени Москвы. Согласно проекту, предусмотрена взрослая поликлиника на 95 посещений в смену и новый учебный корпус на 1500 мест в составе школы № 7.

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