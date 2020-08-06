Подмосковье проведет масштабную многопредметную олимпиаду. Она пройдет впервые. Участниками станут ребята с 8-го по 11-й класс. Об этом сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Ребята могут проверить свои знания по 22 общеобразовательным предметам. А задания составили, учитывая программы основного и среднего общего образования углубленного уровня.

Это важное мероприятие. Главная цель — развитие творческих и интеллектуальных способностей, научно-исследовательского интереса и содействие профессиональной ориентации Ирина Каклюгина.

Сначала организуют олимпиаду по истории, обществознанию и праву. Она пройдет с 25 по 27 августа в дистанционном формате.

Мы приглашаем всех желающих приобщиться к интеллектуальным состязаниям Ирина Каклюгина.

Организатором олимпиады стало Министерство образования Подмосковья, а оператором — образовательный центр «Взлет». Его открыли по федеральному проекту «Успех каждого ребенка».

Ранее Ирина Каклюгина рассказала, что новые компьютеры и планшеты передадут в сотни школ Подмосковья до конца 2020 года. Оборудование улучшит условия и качество учебы.