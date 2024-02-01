Подмосковье 01 февраля 2024, 13:54 Многодетным семьям Подмосковья выделят еще 280 гектаров земли в 2024 году МИО МО

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Подмосковье передаст в собственность округов 280 гектаров земли для многодетных семей. Это 48 земельных участков в Клину, Воскресенске, Чехове, Раменском и Восходе.

Как рассказала глава Минимущества Наталья Адигамова, в прошлом году участками обеспечили более 2,3 тысячи многодетных семей Подмосковья.

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«В этом году планируем выделить не менее двух тысяч участков. В каждом муниципальном образовании ведется активная работа по формированию земельных участков, со своей стороны мы также изыскиваем возможность и передаем городским округам областные земли», — сказала она.

В ведомстве добавили, что семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вместо земельного участка могут получить выплату в размере 300 тысяч рублей.

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