Подмосковье 17 августа 2023, 12:12 Многодетные семьи Подмосковья смогут оформить новую ежегодную выплату онлайн Unsplash

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Новая выплата для многодетных семей с низким доходом появилась в Подмосковье. Оформить ее можно на портале госуслуг.

«На портале госуслуг Московской области есть большой блок социальных услуг. Теперь для многодетных семей с низкими доходами, где есть школьники, появилась еще одна электронная услуга — оформление новой ежегодной денежной выплаты», — рассказала министр госуправления, IT и связи региона Надежда Куртяник.

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Чтобы оформить выплату, достаточно прикрепить заявление и необходимые документы. Подать заявку может один из родителей, дети которого обучаются в образовательных организациях Подмосковья. При этом доход на каждого члена семьи не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе — 17 277 рублей. В случае если семья уже получает услуги проактивно, оформлять новое заявление не потребуется. Размер денежной поддержки составляет семь тысяч рублей.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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