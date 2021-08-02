Родители подмосковных школьников начали получать президентскую выплату

В Подмосковье родители школьников уже начали получать президентскую выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

Зампред напомнила, что выплата положена на детей от 6 до 18 лет при условии, если 6 лет ребенку исполнилось не позднее 1 сентября этого года, а 18 лет — не раньше 3 июля текущего года. Также она предусмотрена для обучающихся по общеобразовательной программе в возрасте от 18 до 23 лет, если они имеют ограничения по состоянию здоровья.

«Подать заявление на выплату можно уже сейчас и до 1 ноября 2021 года через портал госуслуг или в отделении Пенсионного фонда. Выплата не зависит от дохода семьи, а также не будет учитываться в доходах при предоставлении других мер социальной поддержки. Если выплата не поступила сегодня, то не переживайте, она поступит в ближайшее время. Заявления обрабатываются специалистами в порядке очереди», — сказала Ирина Каклюгина.

Ранее зампред подмосковного правительства сообщила, что почти 350 школ обеспечат новой компьютерной техникой до конца этого года.