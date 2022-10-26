Многодетной семье военнослужащего помогли в Старой Купавне Богородского округа | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 20:21 Многодетной семье военнослужащего помогли в Старой Купавне Богородского округа

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В семье Милены и Евгения из Старой Купавны трое детей. Мужчина решил отправиться в зону специальной военной операции — говорит, не смог сидеть на месте, чувствует долг перед страной, обещал вернуться. Поскольку кормилец семьи уехал, женщине пришлось обратиться за помощью в администрацию округа.

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«Остались без всего — и нужна очень помощь. Пришлось даже выезжать из квартиры и переехать к родителям. Съемная квартира у нас была», — поделилась Милена.

Дело быстро взяли в работу. Замглавы администрации Богородского округа лично подарил детям теплые вещи и школьные принадлежности, помог с вопросами социальной поддержки.

Для семей мобилизованных правительство Московской области также установило ряд мер поддержки: единовременная выплата 200 тысяч рублей и определенные льготы.

«Когда мы получаем данные о том, что человека мобилизовали — у нас есть контакты родственников. Мы связываемся с родственниками и спрашиваем, какая необходимая помощь нужна. Человек озвучивает свои потребности, а мы стараемся их реализовать. Понятно, что мы скованы нормативными документами, мы в своей работе все-таки используем неформальный подход и пытаемся решить проблемы человека конкретно», — сказал начальник окружного управления социальной защиты населения (г. Ногинск, г. Павловский‑Посад, г. Электрогорск) Владимир Морозов.

На оперативном совещании администрации Богородского округа заместитель главы Олег Шойко подробно рассказал о проделанной работе штаба помощи мобилизованным, добровольцам и членам их семей.

«Принято 74 заявления для предоставления мер социальной поддержки детям: это бесплатный детский сад — 40 человек, бесплатное питание — 26 человек, бесплатная группа продленного дня — один ребенок и бесплатные кружки и секции — семь детей мобилизованных граждан», — сообщил Олег Шойко.

Для обращения в штаб жители округа могут звонить по телефону: 8 (499) 490-48-88.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проконтролировал поддержку семей мобилизованных в Долгопрудном.