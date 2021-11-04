Многодетной матери из Балашихи разъяснили порядок получения материальной помощи

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в среду провел прием жителей Балашихи. Среди обратившихся к парламентарию была и многодетная мать, которой он разъяснил, как устроен порядок получения материальной помощи, передало РИАМО.

Ефимов проводил прием жителей в балашихинском отделении «Единой России». Многодетная мать Ольга Попова попросила депутата оказать помощь ее семье.

Ефимов рассказал, что сейчас говорится новый закон, который это предусматривает. Подать заявление можно будет со следующего года, когда этот закон вступит в силу.

Депутат также рассмотрел обращение предпринимателя Александра Кравченко. Он сообщил, что более шести лет занимается тренерской работой и учит ребят играть в футбол. Но недавно учреждение, где проходили занятия, отказалась продлевать договор аренды, и теперь он ищет новую площадку. Он отметил, что ему бы подошел спорткомплекс колледжа «Энергия», куда он готов привлечь инвестиции.

Ефимов напомнил предпринимателю, что спортклуб находится в собственности Московской области. Кроме того, для его запуска требуются значительные средства. Депутат предложил ему рассмотреть какую-нибудь другую футбольную площадку.

Ранее в Балашихе более 30 сотрудников Общественной палаты привили от коронавируса в мобильном пункте вакцинации.