Многодетная семья из Дубны улучшила жилищные условия благодаря программе поддержки

В Дубне многодетная семья Лозовых получила сертификат на приобретение квартиры по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». Подспорье оказалось существенным — около трех миллионов рублей. С новосельем семью приехал поздравить глава округа Сергей Куликов.

Источник фото: телеканал «360»

«Программа губернаторская, Андрей Юрьевич Воробьев очень внимательно относится к молодым семья. И вот сегодня такой яркий пример, когда и многодетная семья, и молодая семья имеет возможность жить в своем собственном жилье. Благодаря сертификату, благодаря программе, которую мы реализовывали вместе, мы включались и муниципалитетом с софинансированием», — сказал глава г. о. Дубна Сергей Куликов.

Источник фото: телеканал «360»

До этого многодетная семья жила в двухкомнатной квартире вместе с бабушкой. Вступить в программу для получения сертификата отцу семейства посоветовал коллега по работе. Получилось не с первого раза, но когда родились двойняшки, Анна и Мила, заявка была принята. Год назад Лозовые приобрели трехкомнатную квартиру. Социальное пособие пошло на погашение жилищного кредита.

«Мы подали заявление как молодая семья, которая нуждается в жилплощади. администрация одобрила, мы встали в очередь, и в 2021 году нам сказали, когда мы сможем получить сертификат, мы начали подбирать квартиру и потом купили, которая подходила по программе», — говорит житель г. о. Дубна Константин Лозовых.

Источник фото: телеканал «360»

Переехали в квартиру не сразу, долго обживались. Сейчас у старшего, Саши, наконец, есть возможность делать уроки в тишине, а у девочек-двойняшек — своя комната, заполненная куклами.

Программа работает в Подмосковье уже 15 лет, за это время дубненские семьи получили 127 свидетельств о выдаче социальной выплаты на приобретение жилья. Только в этом году было выдано семь сертификатов на общую сумму 12 миллионов рублей. Сейчас в городской администрации принимают заявки на включение в подпрограмму на 2023 год. Заявки будут принимать до 15 мая.