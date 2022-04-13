Выплату на аренду жилья назначили почти 5 тысячам медиков Подмосковья

Уже 4,7 тысячи медиков из Подмосковья начали получать выплату на аренду жилья. Такую меру поддержки ввели с января по решению губернатора Андрея Воробьева.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, компенсация доступна не только врачам, но и фельдшерам, медсестрам.

Врачи и средний медицинский персонал могут каждый месяц получать выплату в размере 20 тысяч рублей.

Ежемесячно растет число медработников, которые получают компенсацию аренды жилья Светлана Стригункова.

Выплата положена медицинским работникам, у которых нет жилых помещений в Подмосковье и у которых супруги, дети тоже не имеют никакой жилплощади в регионе.

По словам Стригунковой, льготу ввели уже во всех городских округах Московской области. Она доступна работникам по 18 медицинским специальностям.

Заявку можно подать на «Госуслугах» Подмосковья. Рассмотрят ее в течение 10 рабочих дней.