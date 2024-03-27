Подмосковье 27 марта 2024, 12:18 Многодетная семья из Домодедова приобрела квартиру по госпрограмме благодаря субсидии Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Молодая семья из Домодедова приобрела квартиру благодря субсилии по госпрограмме «Жилище». Новоселье отметили Юлия Пименова и ее пятеро детей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, У Юлии пятеро детей: 17-летний сын Роман, 12-летний Илья, а также четырехлетние тройняшки Алина, Максим и Артем.

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«Когда я узнала, что будут тройняшки, голова закружилась. А дети даже не удивились. Приняли новость, как обычное дело. Любят их, обожают. Многодетная семья — это же команда. Мама сказала, значит, выполняешь. Все стараются помогать друг другу», — рассказала Юлия.

Новую квартиру семья приобрела рядом со школой и детским садом.

Узнать подробнее о программе поддержки можно по ссылке.