Многодетная мать из Республики Коми пролетела полстраны, чтобы родить в Подмосковье

Источник фото: телеканал «360»

В прошлом у Надежды Бахаревой было уже два кесаревых сечения. С таким анамнезом естественные роды противопоказаны. Но женщина хотела рожать самостоятельно и до последнего стояла на своем. О возможностях Центра материнства и детства в Раменском Надежда узнала из новостей «360».

«Я нашла по вашему каналу. Был снят год назад ролик с девочкой, которая родила после двух кесаревых сечений — самопроизвольные у нее были роды. Принимал Ефанов Александр, я нашла в интернете его», — рассказывает Надежда.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, жительницу Коми приняли бесплатно, по полису ОМС.

«Она когда приехала, сказала — я рожу, только дайте мне такую возможность!» — рассказывает заведующий отделением патологии беременности Центра материнства и детства г. Раменское Александр Ефанов.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге женщина благополучно родила, сейчас Надежда вместе с дочкой Ариной готовится к выписке. Смотрите подробности — в сюжете «360».