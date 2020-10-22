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    22 октября 2020, 22:00

    Многодетная мать из Республики Коми пролетела полстраны, чтобы родить в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Елена Кононова

    За нее не брался ни один врач. Многодетная мать Надежда Бахарева обзвонила полсотни медицинских центров, буквально упрашивая специалистов помочь ей родить пятого ребенка самой. Но непростой анамнез — две операции кесарева сечения и сопутствующие проблемы — ставили специалистов в тупик. Совершенно случайно она узнала, что с такими сложными случаями, как у нее, работают в Подмосковье.
    Многодетная мать из Республики Коми пролетела полстраны, чтобы родить в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В прошлом у Надежды Бахаревой было уже два кесаревых сечения. С таким анамнезом естественные роды противопоказаны. Но женщина хотела рожать самостоятельно и до последнего стояла на своем. О возможностях Центра материнства и детства в Раменском Надежда узнала из новостей «360».

    «Я нашла по вашему каналу. Был снят год назад ролик с девочкой, которая родила после двух кесаревых сечений — самопроизвольные у нее были роды. Принимал Ефанов Александр, я нашла в интернете его», — рассказывает Надежда.

    Многодетная мать из Республики Коми пролетела полстраны, чтобы родить в Подмосковье | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Кстати, жительницу Коми приняли бесплатно, по полису ОМС.

    «Она когда приехала, сказала — я рожу, только дайте мне такую возможность!» — рассказывает заведующий отделением патологии беременности Центра материнства и детства г. Раменское Александр Ефанов.

    Многодетная мать из Республики Коми пролетела полстраны, чтобы родить в Подмосковье | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    В итоге женщина благополучно родила, сейчас Надежда вместе с дочкой Ариной готовится к выписке. Смотрите подробности — в сюжете «360».