В Люберцах врачи спасли жизни двойняшкам, родившимся с тяжелым пороком

В результате этого порока развития ни есть, ни глотать слюну ребенок не может. Кроме того, при дыхании воздух попадает в желудок и забрасывается обратно в дыхательные пути с агрессивным желудочным соком, что приводит к тяжелому химическому ожогу дыхательных путей.

«Наши специалисты уже неоднократно сталкивались с подобными патологиями у новорожденных, но это первый случай в практике, когда атрезия пищевода диагностирована у двойняшек. Оперировали двойню практически одновременно еще в первые сутки жизни. Под комбинированной анестезией с эпидуральной блокадой малышам сшили концы пищевода. Операции выполнены через небольшие проколы, поскольку объем операционного пространства у таких детей, а малыши весили всего 1,5 килограмма, не более половины спичечного коробка», — рассказала главврач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Операция прошла успешно. Сейчас двойня продолжает находиться под наблюдением врачей неонатологов-реаниматологов в отделении реанимации и интенсивной терапии, малыши восстанавливаются и набирают вес.