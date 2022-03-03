Многодетная мать из лагеря беженцев в Коломне смогла увидеть дочь спустя почти год разлуки

Происходили ли с вами события, которые произойти, казалось бы, не могли? Попробуйте это почувствовать: на высоте 327 метров, в одной из башен Москва Сити — откуда и небо, и город, как на ладони, многодетная мать из лагеря для беженцев в Коломне встречает свою старшую дочь.

По словам женщины, дочку она не видела с прошлого лета.

Еще пару лет назад девочка уехала учиться в Брянск. Тоска по дочке съедала женщину изнутри. Но в Иловайске, где жила семья, с каждым днем становилось все неспокойнее. Поэтому старшая домой не приезжала. После эвакуации в Подмосковье не было ни определенности, ни денег, чтобы доехать в другой город.

«Получилось так, что резко привезли на экскурсию неожиданно и она в этот день приехала к подружке на день рождения. И мы созвонились и вот так чудом встретились», — рассказала женщина.

Декорации этой встречи похожи на фильм.

Из лагеря «Лесная поляна» в Коломне сюда привезли тридцать человек. Героиня этой истории говорит, что сейчас в цене любые положительные эмоции. Дети это заслужили. На смотровой площадке — фабрика мороженого. Шоколадное, сливочное — какое хочешь. Дети аккуратно берут стаканчики и смотрят сквозь панорамные окна.

По состоянию на 2 марта в Коломне приняли уже 98 приезжих из Донбасса жителей. Среди них 48 — дети. Всем нуждающимся оказали медицинскую помощь. А с минувшего понедельника дети посещают школу. Взрослые беженцы готовы выйти на работу. Им помогут трудоустроиться со следующей недели.