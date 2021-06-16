Козью ферму с сыроварней, гостевыми домиками и кафе для туристов построят в Ступине

В городском округе Ступино собираются строить агротуристический комплекс. В него войдут козья ферма, сыроварня, кафе и домики для гостей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В рамках проекта нового агротуристического комплекса планируется строительство молочно-товарной козьей фермы на 100 голов, сыроварни, гостевых домиков, кафе и административного здания. В планах также организация на территории пешеходных, прогулочных и игровых зон, велосипедных дорожек», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Идею проекта предложила Елена Мелик-Карамова. Она является потенциальным участником конкурсного отбора по предоставлению гранта «Агростартап» 2021 года.

Завершить строительство комплекса планируют в 2025 году, отметил министр.

«Сегодня в Подмосковье услуги в сфере агротуризма предоставляют более 50 крестьянских фермерских хозяйств», — уточнил Сергей Воскресенский.

Министр подчеркнул, что власти Московской области поддерживают фермеров. Кроме грантов хозяйствам, которые развивают агротуризм, Подмосковье оказывает информационную помощь. На туристическом интернет-портале области welcome.mosreg появился раздел «Фермеры». Там есть вся информация о хозяйствах, которые развивают сельский туризм.