Мякининское шоссе в Красногорске продлят до бульвара Строителей

Протяженность новой автодороги составит около 1,3 километра, она станет дублером МКАД и поможет перераспределить транспортные потоки. По сообщению МТДИ, проектирование участка завершится в третьем квартале 2023 года.

Проектирование второго этапа реконструкции Мякининского шоссе начнется в третьем квартале этого года. Новая дорогая пройдет параллельно МКАД и 2-й Мякининской улице до пересечения с кольцевой развязкой у бульвара Строителей в Красногорске. Как отметил глава Минтранспорта Алексей Гержик, проектирование завершится через год — в третьем квартале 2023 года.

«Новая автодорога станет дублёром МКАД на северо-западном участке, позволит перераспределить транспортные потоки, обеспечит дополнительный выезд в сторону Москвы и на федеральную трассу М-9 "Балтия". Приступить к проектированию дороги планируется после определения подрядчика и заключения госконтракта в третьем квартале 2022 года, завершить проектирование — в третьем квартале 2023 года», — рассказал министр.

Протяженность участка составит 1,3 километра, на нем будет четыре полосы движения. Также построят подземный переход, обустроят пешеходные зоны, установят две остановки общественного транспорта и автостоянки. Конкурс на проектирование завершится 4 июля, максимальная цена контракта — 66 миллионов рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас продолжается первый этап реконструкции участка Мякининского шоссе от М-9 «Балтия» до МКАД протяженностью 2,8 километра.