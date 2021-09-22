Митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию исполнилось 86 лет

Сегодня, 22 сентября, свой юбилей отмечает митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Он родился 86 лет назад в Ярославле. Пройдя долгий жизненный путь, стал выдающимся деятелем Русской православной церкви и почетным гражданином Подмосковья.

Является старейшим митрополитом — с 1972 года. Единственный в России действующий архиерей с правом ношения двух панагий (икон Пресвятой Богородицы — прим. ред.) и преднесения креста за богослужениями (несение во время торжественных церемоний и на божественных служениях распятия — прим. ред.) в пределах Московской областной епархии.

В 1957 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, а уже спустя четыре года — Московскую духовную академию.

Свыше 30 лет работает в Подмосковье митрополитом Крутицким и Коломенским, а также управляющим Московской епархией за пределами Москвы.

Его путь начался в Сергиевом Посаде. Здесь в 1961 году он начал работать преподавателем Московской духовной семинарии.

Участвовал в работе поместных соборов Русской православной церкви в 1988 и 1990 годах, а также архиерейских соборов.

Митрополит награжден орденами Дружбы народов, Почета, «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней и медалями.

С 2000 года Ювеналию присвоили звание почетного гражданина Подольска, с 2002-го — Коломны, с 2004-го — Дмитрова, с 2007-го — Видного, с 2013-го — Зарайска и Егорьевска.

Постановлением губернатора от 2002 года ему присвоили звание почетного гражданина Московской области.