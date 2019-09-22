Митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию исполнилось 84 года

Сегодня Почетному гражданину Московской области митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию исполняется 84 года.

Источник фото: Управление по вопросам наград и геральдики администрации губернатора Московской области

Выдающийся деятель Русской Православной Церкви митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий родился 22 сентября 1935 года в Ярославле.

Является старейшим митрополитом (с 1972 года) и действующим архиереем. Единственный в России здравствующий архиерей с правом ношения двух панагий (тип икон Пресвятой Богородицы — прим. ред.) и правом преднесения креста за богослужениями (несение во время торжественных церемоний и на богослужениях распятия — прим. ред.) в пределах Московской областной епархии.

Митрополит Ювеналий окончил Ленинградскую Духовную Семинарию в 1957 году, Московскую Духовную Академию — в 1961 году. Защитился по теме «Внешние сношения Русской Православной Церкви в период с 1917 по 1944 годы» и стал кандидатом богословия.

Более 30 лет проработал в Московской области, являясь митрополитом Крутицким и Коломенским, а также управляющим Московской епархией за пределами города Москвы.

Трудовую деятельность Ювеналий начал преподавателем Московской Духовной семинарии в 1961 году в Сергиевом Посаде.

С 1961-го по 1972-й был референтом, заместителем председателя Отдела внешнецерковных оношений Московского Патриархата. С 1972-го по 1981 год -— председатель Отдела внешнецерковных отношений Московского Патриархата с назначением постоянным членом Священного Синода.

С 1982 года по настоящее время Ювеналий является управляющим Московской областной епархией Русской Православной Церкви.

Участвовал в работе Поместных Соборов Русской Православной Церкви в 1988 и 1990 годах, а также Архиерейских Соборов в 1989, 1990, 1992, 1994, 1997 и 2000 годах.

В 1989–2011 годах Ювеналий — председатель Синодальной комиссии по канонизации святых.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий награжден орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, различными медалями.

Ювеналий является Почетным гражданином Подольска (2000 год), Коломны (2002 год), Подольского района (2004 год), Дмитрова (2004 год), города Видное (2007 год), Зарайска и Зарайского муниципального района (2013 год), Егорьевска (2013 год).

В июне 2002 года постановлением губернатора Московской области митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».