Подмосковье 07 января 2024, 14:35 Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел совершил Божественную литургию в Тихвинском храме в Коломне Владислава Соловьева

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Ночные службы прошли во всех храмах Коломенской епархии. В храме Тихвинской иконы Божией Матери, что находится в самом центре Коломенского кремля, Божественную литургию совершил патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Владыке сослужило духовенство Коломенских благочиний, пел хор Успенского кафедрального собора. За литургией митрополит Павел прочел рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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В ходе богослужения было прочитано и послание митрополита Павла всем православным христианам Московской митрополии. А в завершение владыка обратился с амвона ко всем находящимся в храме со словами рождественского приветствия.

«Всю ночь мы с вами сегодня молились и в чем-то уподобились пастухам, которые несли стражу ночную в Вифлееме и сподобились услышать ангельское пение: „Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение!“ Недоумевали пастухи. Что бы это значило, но, когда ангел благовестил, что сейчас родился в Вифлееме Спаситель мира Христос, Который возвестит радость всему миру, пастухи, услышав это ангельское благовестие, поспешили и нашли пещеру, где действительно родился Богомладенец Христос Спаситель… Недостаточно будет слов или мыслей, чтобы описать или рассказать о том великом событии, которое однажды совершилось в истории нашей планеты Земля, и больше никогда нигде подобного не произойдет», — обратился митрополит Павел к собравшимся в храме.

Рождественское богослужение открывает собой целую череду святочных праздников, которые будут наполнены событиями в культурной жизни Коломны и ее окрестностей.

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