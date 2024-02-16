Подмосковье 16 февраля 2024, 14:08 Митинг в память о воинах-интернационалистах прошел в Ногинске Телеканал «360»

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Традиционное шествие прошло в Ногинске в память о 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Воспитанники Ногинского кадетского корпуса и юнармейцы зажгли факелы в честь воинов-интернационалистов.

Родственники погибших, военнослужащие и жители Богородского округа возложили цветы к мемориалу и почтили память героев минутой молчания.

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«Сегодня мы будем вспоминать поименно каждого из наших земляков, которые погибли в Афганистане, Чечне, других горячих точках. Тех, кто погиб в специальной военной операции», — сказал руководитель ветеранской организации «Боевое братство» Александр Хатин.

Традиционное шествие стартовало от площади Победы до памятника воинам-интернационалистам вблизи центра образования № 21. У мемориала почтили память героев. К подножию памятника возложили цветы, прозвучали оружейные залпы.

«Мы уже 35 лет отмечаем вывод Советских войск из Афганистана на территории Богородского округа. Мы видим, из года в год появляются новые люди, появляется молодежь, которая знает историю, и надеюсь, будет передавать ее из поколения в поколение», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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Памятные мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана, также прошли в Старой Купавне и Электроуглях.

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