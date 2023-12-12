Подмосковье 12 декабря 2023, 17:00 Митинг к годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков прошел в Солнечногорске пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Жители Солнечногорска возложили цветы к памятнику Воину-освободителю на Советской площади. Памятную акцию приурочили к 82-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских войск.

пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Память героев почтил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с заслуженным артистом России Сергеем Куприком, председателем Совета депутатов Мариной Веремеенко, благочинным церквей округа, протоиереем Антонием Тирковым, членами «Боевого братства» и юнармейцами.

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«Жители города вынесли все тяготы и лишения оккупации. Именно на нашей солнечногорской земле началось судьбоносное контрнаступление в битве под Москвой. И гордое звание „Город воинской доблести“ — свидетельство о беспримерном мужестве и отваге защитников, неоценимом вкладе каждого солнечногорца в Великую Победу», — отметил Константин Михальков.

Солнечногорск освободили от немецкой оккупации 12 декабря 1941 года в 5 часов утра.

пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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