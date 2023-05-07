Подмосковье 07 мая 2023, 21:30 Митинг и возложение цветов к мемориалу воинам на Никольском кладбище состоялись в Реутове

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В Реутове прошел митинг с возложением цветов к мемориалу воинов. Мероприятие организовали на Никольском кладбище.

«Уважаемые ветераны, депутаты, мне очень приятно, что сегодня мы здесь сегодня собрались и чтим эти традиции, потому что мы обязаны это делать и это наш святой долг, святая обязанность», — заявил глава округа Станислав Каторов.

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Церемония началась с торжественного митинга и минуты молчания. Ученики школы № 6 рассказали о похороненных во времена Великой Отечественной Войны солдатах. Школьники также занимаются работой по восстановление имен военных. Их захоронили в этом мемориале в военные годы.

«Этот мемориал является тем местом, где ученики нашей школы с 1990 года отдают дань памяти всем воинам, погибшим в госпиталях и санитарных поездах», — сообщила директор образовательного учреждения Юлия Дюбкина.

В конце церемонии все возложили цветы к мемориалу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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