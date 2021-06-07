Мишустин проведет встречу с социальными организациями в Подмосковье

Премьер-министр Михаил Мишустин 8 июня встретится с работниками подмосковных социальных организаций. Об этом сообщила пресс-служба главы кабмина.

«8 июня, в День социального работника, Мишустин посетит комплексный центр социального обслуживания населения в Московской области», — привел ТАСС сообщение пресс-службы.

В рамках поездки премьер осмотрит центр и встретится с сотрудниками социальных организаций.

День социального работника отмечается в России каждый год 8 июня. Этот день является профессиональным праздником работников сферы социальной защиты населения. Праздник установил своим указом президент Владимир Путин осенью 2000 года.

В конце мая Московская областная дума приняла закон о социальном обслуживании. Документ предусматривает сопровождение в больницу пожилых людей и инвалидов, которые постоянно проживают в соцучреждении. Для реализации такой соцуслуги в 2021 году выделят 12 миллионов рублей, а в следующем году сумма вырастет до 18 миллионов. Деньги направят из регионального бюджета.