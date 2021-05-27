Новая социальная услуга появилась в Подмосковье

Мособлдума приняла новый закон о соцобслуживании на 148-м заседании. Он предусматривает сопровождение из учреждения соцобслуживания в больницу.

Речь идет о пожилых людях и инвалидах, которые постоянно проживают в соцучреждении. Как правило, такие пациенты не в состоянии обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в помощи соцработника. И в случае госпитализации в медицинскую организацию им также необходимы постоянное присутствие и уход.

«Как правило, постоянно проживающие в соцучреждениях не имеют родственников. Поэтому иногда приходится сталкиваться с тем, что когда подопечного необходимо госпитализировать, его некому сопровождать. Было принято решение ввести новую соцуслугу, которая гарантирует, что помощник сможет поехать с ним», — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и соцполитики Андрей Голубев.

Парламентарий добавил, что ежегодно из учреждений соцзащиты в медучреждения госпитализируют 800-1000 человек. Для реализации новой соцуслуги в региональном бюджете в этом году предусмотрено 12 миллионов рублей, на следующий год будет выделено 18 миллионов.