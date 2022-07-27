Губернатор Подмосковья предложил Мишустину новую меру поддержки семеноводства

Еще одна мера поддержки может появиться для аграриев России — возмещение 50% затрат на покупку техники для подготовки семян. Инициативу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

Семеноводство — важное направление продовольственной безопасности России. Его развитие Воробьев и Мишустин обсудили на территории фермерского хозяйства «Седек» в Кашире.

Здесь находятся теплицы, в которых выращивают картофель, огурцы, помидоры, бахчевые культуры.

Губернатор Подмосковья отметил, что очень востребованы и федеральные, и областные программы поддержки аграриев.

Мы тоже помогаем компаниям — 253 миллиона рублей на семеноводство даем. Но необходимо масштабирование, чтобы была программа и по компенсации капексов Андрей Воробьев.

Он объяснил, что предприятиям необходимо покупать самое современное оборудование для развития семеноводства.

«Думаю, что именно так мы и поступим. Сейчас примерно 20% компенсируем по овощам. И рассмотрим, чтобы дорастить до 50% возмещение на приобретение оборудования. Сегодня мы это решение предварительно приняли», — рассказал Михаил Мишустин.

В этом году в Московской области появилась программа для поддержки строительства картофеле- и овощехранилищ. Это существенно скажется на продовольственной безопасности.

К 2023 году объем хранения овощей увеличится на 150 тысяч тонн. Например, картофель производят уже 75 предприятий и ферм Подмосковья.

В фермерском хозяйстве «Седек» каждый год выращивают элитные сорта овощей — более 100 образцов. Изучается их продуктивность, устойчивость к болезням и повреждениям.

В современной лаборатории здесь ведется производство микрорастений и микроклубней картофеля.

Главное направление работы фермерского хозяйства «Седек» — семеноводство сортов картофеля отечественной селекции.

Помимо прочего, здесь занимаются внедрением диетических сортов с цветной мякотью и производством биологических семян картофеля для семенного размножения.