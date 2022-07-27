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    27 июля 2022, 17:27

    Губернатор Подмосковья предложил Мишустину новую меру поддержки семеноводства

    Анастасия Аброськина

    Еще одна мера поддержки может появиться для аграриев России — возмещение 50% затрат на покупку техники для подготовки семян. Инициативу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Губернатор Подмосковья предложил Мишустину новую меру поддержки семеноводства | Изображение 1

    Семеноводство — важное направление продовольственной безопасности России. Его развитие Воробьев и Мишустин обсудили на территории фермерского хозяйства «Седек» в Кашире.

    Здесь находятся теплицы, в которых выращивают картофель, огурцы, помидоры, бахчевые культуры.

    Губернатор Подмосковья предложил Мишустину новую меру поддержки семеноводства | Изображение 2

    Губернатор Подмосковья отметил, что очень востребованы и федеральные, и областные программы поддержки аграриев.

    Мы тоже помогаем компаниям — 253 миллиона рублей на семеноводство даем. Но необходимо масштабирование, чтобы была программа и по компенсации капексов

    Андрей Воробьев.

    Он объяснил, что предприятиям необходимо покупать самое современное оборудование для развития семеноводства.

    Губернатор Подмосковья предложил Мишустину новую меру поддержки семеноводства | Изображение 3

    «Думаю, что именно так мы и поступим. Сейчас примерно 20% компенсируем по овощам. И рассмотрим, чтобы дорастить до 50% возмещение на приобретение оборудования. Сегодня мы это решение предварительно приняли», — рассказал Михаил Мишустин.

    В этом году в Московской области появилась программа для поддержки строительства картофеле- и овощехранилищ. Это существенно скажется на продовольственной безопасности.

    Губернатор Подмосковья предложил Мишустину новую меру поддержки семеноводства | Изображение 4

    К 2023 году объем хранения овощей увеличится на 150 тысяч тонн. Например, картофель производят уже 75 предприятий и ферм Подмосковья.

    В фермерском хозяйстве «Седек» каждый год выращивают элитные сорта овощей — более 100 образцов. Изучается их продуктивность, устойчивость к болезням и повреждениям.

    В современной лаборатории здесь ведется производство микрорастений и микроклубней картофеля.

    Губернатор Подмосковья предложил Мишустину новую меру поддержки семеноводства | Изображение 5

    Главное направление работы фермерского хозяйства «Седек» — семеноводство сортов картофеля отечественной селекции.

    Помимо прочего, здесь занимаются внедрением диетических сортов с цветной мякотью и производством биологических семян картофеля для семенного размножения.