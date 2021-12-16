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    16 декабря 2021, 12:16

    Мишонову переназначили на должность детского омбудсмена Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Ксения Мишонова осталась уполномоченным по правам ребенка в Подмосковье на второй срок. Ее кандидатуру согласовали в Мособлдуме. Она занимала эту должность с 2016 года.

    Мишонову переназначили на должность детского омбудсмена Подмосковья | Изображение 1

    Мишонову переназначили на 11-м заседании Мособлдумы. Ее повторно согласовали на должность детского омбудсмена.

    Это большая честь и высокая степень доверия. Я благодарю за поддержку в течение этих пяти лет. Нам многое удалось. В Московской области по-настоящему честно и открыто обсуждаются вопросы детства

    Ксения Мишонова.

    Она добавила, что еще остались вопросы, которые хотелось бы решить или улучшить.

    «Хотелось бы сделать эту территорию абсолютно счастливой и безопасной для детей», — отметила Мишонова.

    Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил ее с назначением от имени всех депутатов.