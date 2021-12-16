Мишонову переназначили на должность детского омбудсмена Подмосковья

Ксения Мишонова осталась уполномоченным по правам ребенка в Подмосковье на второй срок. Ее кандидатуру согласовали в Мособлдуме. Она занимала эту должность с 2016 года.

Мишонову переназначили на 11-м заседании Мособлдумы. Ее повторно согласовали на должность детского омбудсмена.

Это большая честь и высокая степень доверия. Я благодарю за поддержку в течение этих пяти лет. Нам многое удалось. В Московской области по-настоящему честно и открыто обсуждаются вопросы детства Ксения Мишонова.

Она добавила, что еще остались вопросы, которые хотелось бы решить или улучшить.

«Хотелось бы сделать эту территорию абсолютно счастливой и безопасной для детей», — отметила Мишонова.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил ее с назначением от имени всех депутатов.